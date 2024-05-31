«Себе дороже»: ЕС не решится на санкции против российского СПГ

Запрет на импорт российского СПГ в Европу даст небольшой эффект, у России вырастут только транспортные издержки.

Об этом профессор Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле СПГ для ЕС после начала блокады трубопроводов из России и взрывов «Северных потоков» оказался очень важным фактором, стабилизирующим доступ газа на континент и предложение энергоносителей. СПГ обладает важной особенностью, отличающей его от трубопроводного газа – он мобильно торгуется по всему миру. Это означает, что если СПГ из России завтра не будут покупать в ЕС, Россия сможет его продать в других направлениях.

Произойдет буквально следующее. ЕС будет пытаться покупать СПГ там, где он сейчас его не покупает, за более высокую цену. А те, кто сейчас его там покупает, купят его у России», – сказал Либман.