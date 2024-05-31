«Себе дороже»: ЕС не решится на санкции против российского СПГ

Елена Острякова.  
31.05.2024 20:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 178
 
Газ, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Транспорт, Украина


Запрет на импорт российского СПГ в Европу даст небольшой эффект, у России вырастут только транспортные издержки.

Об этом профессор Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрет на импорт российского СПГ в Европу даст небольшой эффект, у России вырастут только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На самом деле СПГ для ЕС после начала блокады трубопроводов из России и взрывов «Северных потоков» оказался очень важным фактором, стабилизирующим доступ газа на континент и предложение энергоносителей. СПГ обладает важной особенностью, отличающей его от трубопроводного газа – он мобильно торгуется по всему миру. Это означает, что если СПГ из России завтра не будут покупать в ЕС, Россия сможет его продать в других направлениях.

Произойдет буквально следующее. ЕС будет пытаться покупать СПГ там, где он сейчас его не покупает, за более высокую цену. А те, кто сейчас его там покупает, купят его у России», – сказал Либман.

Поскольку эта комбинация приведет к росту цен на газ в Европе, ЕС пока не решается ввести санкции против российского СПГ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть