10.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Себе дороже: Зеленский боится выпускать в люди неадекватных министров-болтунов

У президента Украины Владимира Зеленского стараются не допускать министров и членов правительства к публичным выступлениям, так как после них обычно у «гаранта» обвисает рейтинг.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но всё-таки не хотят выступать министров, правительство в Верховной Раде целый месяц, почему?» – спросил эксперта модератор встречи.

«Нечего ещё говорить, они ещё ничего не приняли», – заявил Теплюк.

«Ну, как, они же любят порассказывать журналистам, что они будут делать, какие приоритеты у них. Вместо журналистов будут депутаты», – отметил ведущий.

«Вы же видели, как Герус ещё перед выборами выступил, и как рейтинг Зеленского немножко обвис. Потому, скажем, этих ребят всё-таки не надо выпускать на люди для того, чтобы они много говорили, потому что каждое слово у них играет против них», – объяснил эксперт.

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