Себская православная церковь выступила против внедрения в Черногории закона о смене пола подростками

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Черногорско-приморская митрополия Сербской Православной Церкви, действующая на территории Черногории, выступила против попыток провести через местную Скупщину законопроект «О правовом признании гендерной идентичности на основе самоопределения».

Этот закон по легализации извращений и откровенного безумия с одобрения США и ЕС пытается провести прозападное руководство Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Черногорско-приморская митрополия СПЦ выступила с официальным обращением по поводу проекта «Закона о правовом признании гендерной идентичности на основе самоопределения», который прозападный режим страны намерен принять через голосование в Скупщине до конца текущего года.

«Это бессмысленное и безумное положение, позволяющее ребенку в 15 лет определять свой пол по собственному заявлению, в отличие от того, которое он получил от Бога и посредством законов природы…

Сообщения в СМИ о содержании законопроекта и уже само его название вносят тревогу в среду духовенства и верующих Сербской Православной Церкви, и всех тех людей, что строят свое мировоззрение на традиционных моральных ценностях…

Мы протестуем, но как серьёзный институт предпримем все предусмотренные законом действия, чтобы убрать этот позор и скандал из зоны серьёзной дискуссии и принятия решений», – говорится в обращении митрополии СПЦ.

Также СПЦ призывает всех министров и парламентариев Черногории, которые являются православными христианами, а также тех из них, кто исповедует другие монотеистические религии, поддержать православных.

«Предлагаем отнестись к этому проекту, согласно шкале своих религиозных убеждений и моральных принципов, а не шкале непосредственной материальной и политической выгоды», – говорится в документе.