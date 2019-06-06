Сечин мрачно предрёк наступление «золотого века» американского энергетического колониализма

06.06.2019, Киев, Игорь Петров

США стремятся к энергетическому доминированию в мире, используя энергетику как оружие, что разрушает мировой рынок энергетики.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент США Дональд Трамп 14 мая текущего года заявил о начале «золотой эры» американской энергетики и обеспечении американского энергетического господства за счет выхода из позиции (Парижского) соглашения по климату, отказа от дорогостоящих планов в области чистой энергетики, облегчения доступа к природным ресурсам, стимулирования добычи нефти и газа, развитие энергетической инфраструктуры, расширения экспортных возможностей для американских производителей энергоресурсов.

Сланцевая добыча никогда не могла конкурировать с дешевыми традиционными источниками энергии. Но необходимо отдать должное американским регуляторам которые смогли придать необходимый импульс развитию отрасли путем снижения налогов, регуляторных барьеров и экологических требований.

Нельзя назвать случайным тот факт что в день, когда Трамп провозгласил золотую эру американской энергетики, в сенате США был представлен законопроект который напрямую касается запрета газопровода «Северный поток-2».

Ряд комментаторов любят обвинять Россию в использовании энергетики как политического инструмента. Вместе с тем бесспорным фактом реалий сегодняшней жизни является то, что энергетику как политическое оружие масштабно используют США.

США, санкциями или угрозой их применения, разрушительно влияют на рыночную систему мировой энергетики. Американской «золотой век» для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма», – предупредил Сечин.