«Съедим друг друга»: в Киеве напуганы предложением перемирия

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 08:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинское руководство ни за что не согласится даже на показное перемирие и прекращение огня, которое сразу же обернётся политическим кризисом в «незалежной».

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство ни за что не согласится даже на показное перемирие и прекращение огня,...

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В студии предложили, почему бы Киеву не проявить инициативу и предложить переговоры с Москвой «чтобы проверить реальные намерения Путина, что он всех надурил и никто никакого перемирия не хочет».

«Теоретически мы можем попробовать так сделать. Но риски некоего внутреннего противостояния, когда необходимо будет отвечать на очень многие вопросы, ответов на которые нет, они ставят под угрозу в том числе и существование украинского государства», – сказал Дубов.

«А вдруг Путин согласится? Вот, он согласился, мы начинаем гонять переговорные группы, и вдруг у нас может закипеть наше же общество, в котором кто-то будет против, кто-то будет задавать вопросы почему переговоры мы не инициировали год назад. И ряд других проблемных вопросов подкатятся под выборы, что ещё усилит дискуссию.

Встанет вопрос снимать военное положение. Если оно не будет продлено, то необходимо открывать границу, необходимо отменять меры защиты украинских беженцев в Европе. То есть, это повлечёт за собой кучу разных проблем, которые не ответят на вопрос как мы достигнем границ 1991 года, что является нашей стратегической целью. Изменить её даже на уровне риторики президент не может», – сказал эксперт.

«То есть, от миротворческих предложений предостерегает прежде всего наличие колоссальных рисков внутренней дестабилизации, которая будет на руку врагу, который может просто подождать пока мы сами друг друга здесь съедим в порыве этой внезапной политической борьбы», – подытожил политолог.

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