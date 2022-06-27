Седьмой пакет санкций: ЕС рискует нарваться на встречный удар

27.06.2022  10:27 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика
Новости Украины

Европейский союз не намерен идти на компромисс с Россией до прекращения ею спецоперации на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ответе Еврокомиссии, полученном «Известиями».

Европейский союз не намерен идти на компромисс с Россией до прекращения ею спецоперации на...

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Издание поинтересовалось, считает ли Брюссель возможным вести прямой диалог с Москвой по конфликту на Украине и как ЕС оценивает заявление старшего помощника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, призвавшего отказаться от дальнейшего введения санкций против России и начать с ней переговоры.

«Мы поддерживаем все искренние и содержательные усилия, которые направлены на то, чтобы закончить этот конфликт, – ответили в Еврокомиссии.

Но вместе с тем добавили, что Россия должна «немедленно и без условий вывести все свои войска и вооружения с территории Украины».

Также отмечается, что решение по условиям прекращения огня должен принять Киев.

«Евросоюз готов поддержать Украину в ее усилиях», — подчеркнули в Еврокомиссии.

При этом представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри отказался отвечать на вопрос, планируется ли седьмой пакет антироссийских санкций.

«Как вы знаете, мы не комментируем санкции, которые, возможно, будут введены. Мы уже приняли шесть масштабных пакетов беспрецедентных санкций против России – они обширны и касаются большого спектра сфер. Это гибкий механизм – санкции всегда можно нарастить», – сказал Ферри.

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев отмечает, что технически Евросоюз может вводить санкции и дальше, включая в них очередных российских бизнесменов или чиновников, расширять списки заблокированных банков.

«Но если говорить о качественных шагах, то они имеют определенные рамки, связанные с тем ущербом, который Евросоюз понесет сам. Санкции и так введены серьезные, и удар от них будет сильный.

Дальнейшее расширение возможно, но здесь ЕС рискует столкнуться со встречным ударом – если говорить о стратегических секторах, то сейчас запретить поставки из РФ Евросоюз позволить себе не может», – подчеркнул Тимофеев.

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