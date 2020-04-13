13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина
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«Сегодня бунт чреват для Лукашенко судьбой Муссолини» – военный эксперт




Вероятность восстания против нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко составляет 2-3%.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть небольшая вероятность 2-3%, может, чуть больше, что ситуация с COVID выйдет из-под контроля настолько, что бомбанет. Что тогда от Белоруссии останется, я не знаю. Я не знаю, кто какой сценарий подготовил на раскачку ситуации Лукашенко на президентские выборы. На этом COVID могут так замагаров поднакачать, что он не заметит, как его верх ногами подвесят, как Муссолини», – сказал Трухан.

Он призвал не обманываться на счет благоразумия белорусского народа.

«Белорусский народ «памярковный», но до определенной степени. Там не дай бог, бунт увидеть. Если ситуация в каком-нибудь из регионов станет критической, и начнется паника… Надеяться на силовиков Лукашенко я бы не стал: они 10 лет назад были сильными, но сейчас полуразложились. Они привыкли быть самоуспоконными и третировать тех, кто особо не сопротивляется. А люди молчат, но бывают ситуации, когда молчать уже нет сил», – сказал Трухан.

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