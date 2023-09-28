«Сегодня любим, а завтра ненавидим»: В Киеве осознали недолговечность конфетно-букетного периода с Польшей

Антироссийский союз Украины с Польшей и другими странами ЕС является ситуативным, ситуация может поменяться.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка Украины, кроме всего прочего, основана на симпатии, на эмпатии общества. Конечно, и на ненависти к России, но я говорю об эмоциональном запасе. Он был колоссальным с начала, теперь он гораздо меньше, но остаётся. Для нас важно эту эмоцию перевести в рациональное поле, конвертировать в максимально прагматичные проекты сотрудничества, чтобы совпадали интересы.

Если бы в случае с Польшей у нас не было такого прекоса в сторону аграрки, а у нас было бы ещё два десятка вопросов, где совпадают интересы Польши и Украины, от которых зависят большие категории населения, то вопрос аграрки был бы перемелен остальными интересами.

Но у нас это едва ли не единственная [статься сотрудничества], и создаётся большое искушение манипулировать такими вопросами во внутреннем и внешнем политическом процессе», – сказал Саакян.