«Сегодня любим, а завтра ненавидим»: В Киеве осознали недолговечность конфетно-букетного периода с Польшей

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Антироссийский союз Украины с Польшей и другими странами ЕС является ситуативным, ситуация может поменяться.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийский союз Украины с Польшей и другими странами ЕС является ситуативным, ситуация может поменяться....

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«Поддержка Украины, кроме всего прочего, основана на симпатии, на эмпатии общества. Конечно, и на ненависти к России, но я говорю об эмоциональном запасе. Он был колоссальным с начала, теперь он гораздо меньше, но остаётся. Для нас важно эту эмоцию перевести в рациональное поле, конвертировать в максимально прагматичные проекты сотрудничества, чтобы совпадали интересы.

Если бы в случае с Польшей у нас не было такого прекоса в сторону аграрки, а у нас было бы ещё два десятка вопросов, где совпадают интересы Польши и Украины, от которых зависят большие категории населения, то вопрос аграрки был бы перемелен остальными интересами.

Но у нас это едва ли не единственная [статься сотрудничества], и создаётся большое искушение манипулировать такими вопросами во внутреннем и внешнем политическом процессе», – сказал Саакян.

Он подчеркнул, что такие же отношения у Киева сложились со многими западными государствами, и поэтому их отношение к Украине обречено быть переменчивым.

«И это касается не только Польши, но и многих других стран, в которых есть симпатии по поддержке Украины.

Мировую политику всё равно двигает безопасность и интересы. Если мы не проработаем свою повестку, то навсегда так и останемся заложниками этих эмоциональных качелей, когда сегодня любим, а завтра ненавидим», – резюмировал Саакян.

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