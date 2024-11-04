«Сегодня любовь, а завтра будет ненависть»: Боделан требует от Кремля чётко сказать, входит ли Одесса в цели СВО

Руководство России должно четко зафиксировать, являются ли Одесса и Киев целями СВО. В противном случае, если Россия не собирается возвращать эти исторические русские территории, не следует ждать от местного населения активизации подпольной борьбы и жертвенности.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-глава МЧС Одесской области, ныне вице-губернатор Херсонщины Владимир Боделан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одессе проживают исконно русские люди в составе более 200 национальностей. И все они до сих пор считают себя русскими. Но ребёнок, который в 2015 году ходил в 5-6 класс, сейчас уже воюет против русского солдата. Мы же понимаем, что в его воспитание и в подсознании уже настолько внедрен испорченный принцип, что он позволяет ему бороться, отстаивать чьи-то непонятные принципы. У нас сегодня достижение народа, проживающего на Украине какое? Это иметь возможность жить в Европе, отправить своего ребёнка учиться в Европу, лечиться в Европе – ребята, о чём мы говорим, иметь возможность где-то вместо того, чтобы создавать это у себя!» – сказал Боделан.

Однако, по словам вице-губернатора, более 80% жителей Украины не поддерживают киевский режим, а его боятся. Также, как и боятся прихода России, не понимая, что с ними будет.

«Мы тоже не понимаем. У нас же тоже цель денацификация, демилитаризация. Мы выстраиваем огромные планы о дальнейшем, и все прекрасно понимают, что если хотя бы 1 квадратный метр юридического лица под названием «Украина» останется, для России угроза не прекратится. И этим я уже начинаю успокаивать сам себя, что всё-таки есть определённые планы и цели. Но у всех планов и целей, особенно у военных, должны быть границы и понимание, куда мы идём? Та же Одесса не знает, идём ли мы туда? Тот же Киев не знает. Нас там очень многие люди ждут. Рассчитывать на их поддержку дистанционно, не гарантируя людям, что когда-то это произойдёт – сейчас, через год, через 5 лет, а может и не произойдёт, – это игра на судьбах людей. И она в один прекрасный момент превратится в ненависть. Сегодня любовь, а завтра будет ненависть», – пригрозил Боделан.