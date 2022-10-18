Онлайн-трансляцию из Госдумы отключили, чтобы помешать британской разведке

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Онлайн-трансляции пленарного заседания не появилась сегодня на официальном сайте Госдумы РФ.

Решение об этом принял накануне Совет думы в связи с тем, что большая часть повестки работы депутатов связана с законодательным обеспечением специальной военной операции на Украине.

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«Ведутся работы по восстановлению гражданского объекта. Как только проходит по этому информация тут же наносится удар по этому объекту. Поэтому информация должна быть закрытой и к этому надо привыкать. Время такое, когда нужно обеспечивать безопасность людей в первую очередь», – сказал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Характерно, что во фракции «Новые люди» об отмене трансляции даже не знали. При этом все аккредитованные в Госдуме журналисты, а их почти тысяча, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре.

Совет Федерации не будет отключать трансляции своих заседаний, заявил в своем ТГ-канале сенатор РФ Андрей Клишас.

«Трансляции заседаний Совета Федерации и Комитетов будут проходить в прежнем режиме. Парламент должен быть открыт для граждан и СМИ. Принцип открытости парламентских заседаний закреплён в части 2 ст.100 Конституции», – написал Клишас.

«Есть сомнение – что британская разведка черпает данные из просмотра онлайн-трансляции заседания Совета Госдумы. Как показывает практика последних восьми месяцев, самим депутатам никто не даст никакой информации с грифом «секретно» или обсуждаемой только в определенных кабинетах Кремля, никто не ответит на такого типа вопросы, а само закрытие трансляции – это как раз и есть повод для беспокойства россиян», – считает политобозреватель Андрей Гусий.