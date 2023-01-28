«Сегодня ныл»: Собчак отреагировала на отказ Стрелкова отправиться на передовую

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что экс-министр обороны ДНР и военный блогер Игорь Стрелков (Гиркин) отказался вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться в Донбасс для участия в спецоперации.

«Игорь Стрелков отказался вступать в Вагнер, потому что его оскорбил Пригожин (хотя до этого собирался ехать на фронт). Ну что могу сказать? Игорь Стрелков сегодня ныл», — написала знаменитость в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

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Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на критику Игоря Стрелкова в адрес ЧВК «Вагнер» предложил последнему вступить в ряды «музыкантов». Сначала экс-министр обороны ДНР заявил, что «официального приглашения» не получал, но затем, как выяснилось, все-таки провел переговоры с представителем компании Андреем Трошевым.

Евгений Пригожин, в свою очередь, в голосовом сообщении раскритиковал Стрелкова. По его словам, даже если блогер приедет на фронт, у него есть два варианта: либо доказать свою профпригодность другим командирам «оркестра», либо расти в качестве штурмовика. Бизнесмен сказал, что Стрелков «не славится своей отвагой, мужеством и надежностью», а также припомнил ему сдачу Славянска в 2014 году и получение денег от украинского предпринимателя Рената Ахметова.

Стрелков поспешил заявить, что считает заявления бизнесмена «ложью» и «грязными оскорблениями». Он также сообщил, что отказывается отправиться в Донбасс, так как не хочет служить под руководством человека, открыто обвинившего его в предательстве России.