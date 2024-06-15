Сегодня открывается швейцарский форум Зеленского. Кто туда поехал и чего от них ждать?

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Сегодня в Швейцарии открывается так называемая «мирная конференция по Украине», организованная Западом и администрацией Владимира Зеленского.

Форум пройдёт сегодня и завтра в пригороде Люцерна. Владимир Зеленский прилетел туда еще вчера вечером. По его словам, в саммите примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Приглашены были 160 государств, России в их числе не было. Власти Швейцарии заявили, что на форум прибудут 57 глав государств и правительств. Правда, уровень представительства везде разный – от очень высокого до пренебрежительно низкого.

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«Участники сосредоточатся на разрешении трёх проблем российско-украинской войны: ядерная, продовольственная безопасность, а также возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в том числе украинских детей», – говорится в пресс-релизе Банковой.

В этих вопросах Киев хочет «заручиться максимально широкой международной поддержкой».

Украинский ресурс Deep State сделал инфографику, выделив на карте мира страны – участниц «саммита мира». Три цветовые классификации означают уровень представительства разных стран – которые будут представлены главами государств, министрами дибо послами.

При этом США будут представлены вице-президентом, то есть, не подходят ни под одну из этих классификаций.

«Данная цветовая гамма формировалась в результате звонков из Киева и Вашингтона с одной стороны, и Пекина с другой. Это было такая, можно сказать, прелюдия рождения Глобального острова в виде новой Евразийской империи и ее союзников на других континентах. Поедут на саммит Европа, Северная Америка, Австралия и их союзники на других континентах. Не едет Китай, часть Азии, Африки и Латинской Америки. Есть страны, резко сменившие свою геополитическую позицию. Например, Ливия и Сомали едут, хотя при сохранении прошлых режимов, вряд ли бы это сделали. Аргентина при сохранении киршнеристов-перонистов и вступлении в БРИКС не поехала бы, а теперь Милей едет», – пишет украинский экономический аналитик Алексей Кущ в своем тг-канале.

«Кстати, участие Сомали – прямой результат программы «Зерно из Украины», – добавляет он, намекая на то, что Киев банально подкупил Могадишо поставками продовольствия..

«Пакистан внезапно не поехал, влияние Китая здесь резко усилилось Украина когда-то поставляла в Пакистан танки в ущерб Индии. Всегда говорил о том, что это было одной из далеко идущих геополитических ошибок Кучмы. Банальное жлобство, когда ради пары сотен миллионов долларов испортили стратегические отношения с крупнейшей страной мира – Индией», – вспоминает киевский экономист.

Неожиданно резко понизили статус участия такие страны как Бразилия, ЮАР и ОАЭ.

Обращают на себя внимание геополитические метания между США и Китаем таких стран как Индонезия и Филиппины. «С одной стороны, Филиппины спорят с Китаем за атолл Спратли, а Индонезия – за острова Натуна. Но в военный блок с США в составе Америки, Австралии и Британии, при этом не спешат. Более того, Индонезия выступила резко против контракта Австралии и США на строительство атомных подводных лодок», – отмечает Алексей Кущ.

Интересна позиция Израиля. Нетаньяху планирует военную операцию в Ливане и ему нужна хотя бы временная пассивность Ирана. Комбинированная атака в составе Сирии, Ирана и Ливана будет для Израиля опасна. Тем более, что Иран предупредил МАГАТЕ о начале более глубокого обогащения урана и наверняка сделал это задним числом.

Власти РФ за день до начала щвейцарской конференции выдвинули собственные требования окончания войны: ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Киев обязан отказаться от планов вступить в НАТО, а Запад — снять с России санкции.

Такое заявление Путина делает сегодняшний саммит в Швейцарии бессмысленным, – уверены некоторые комментаторы.

Но есть и те, кто рассматривает заявление Путина, как приглашение к торгу. Так мыслит, к примеру, живущий в ФРГ российский иноагент и исследователь религии Николай Митрохин.

«Как человек много торговавшийся на центрально-азиатских базарах, могу сказать, что то, что сказал Путин – оглашение верхней рамки торга. Продавец выставляет свою цену, покупатель должен назвать свою, определяющую нижнюю рамку. Сойдутся на середине. Только «глупые туристы из Европы» воспринимают цену предложенную за реальную, и сразу лезут за кошельком, или с негодованием уходят. Умный покупатель называет свою цену, и если продавец продолжает настаивать на слишком высокой, деланно разворачивается, чтобы уйти. После чего цена падает и можно продолжать торг. Но это, конечно, не означает, что товар достанется за ту цену которую изначально огласил покупатель», – пишет он.

Правда, в предложенной аналогии не совсем ясно, кто выступает продавцрм, а кто покупателем. И главное – как меняется поведение покупателя если продавец хорошо вооружен.