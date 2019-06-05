Сегодня планируется новое объединение Оппоблока

05.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бывший «Оппозиционный блок», расколовшийся накануне выборов президента Украины, снова объединяется перед внеочередными парламентскими выборами.

Об этом «Известиям» рассказал депутат Верховной рады Евгений Балицкий, по словам которого, для окончательного объединения осталось уладить лишь небольшие формальности.

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Также он сообщил, что объединенную силу возглавит лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, на выборах президента Украины набравший 12 процентов голосов.

«Объединение практически завершено. Уже 5 июня устраиваем объединительный съезд, на котором это произойдет официально. Ни у кого нет сомнений, что Бойко — номер один. Он показал лучший результат на выборах президента, поэтому никаких праймериз проводить не придется. А дальше список будет формироваться политсоветом партии. Но позиции Бойко на данный момент безальтернативны», – сказал политик.

Он не стал давать прогноз относительно долговечности этого альянса, отметив, что руководство партий настроено на сотрудничество и после парламентских выборов.

«Мы на одном идеологическом поле и понимаем, что подобный альянс консолидирует электорат. У всех участников союза проговорены позиции, кто какие имеет квоты и так далее. Надеюсь, что и дальше пойдем единым строем, и ожидаем роста поддержки. Тем более что Зеленский будет терять рейтинг после таких заявлений, как — с Россией из общего у нас только граница. Люди на востоке это восприняли негативно. Значит, электоральное поле Зеленского будет уменьшаться, а избиратель начнет переходить на нашу сторону», – полагает Балицкий.