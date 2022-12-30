Сегодня по новой процедуре изберут глав республик Донбасса

30.12.2022  09:36 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 758
 
Война, Выборы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


30 декабря пройдет внеочередное заседание Народного совета ЛНР, в ходе которого будет рассмотрен проект новой Конституции республики, в которой будет зафиксирована парламентская модель избрания руководства ЛНР. Аналогично поступят и в ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, сообщает «Коммерсант».

30 декабря пройдет внеочередное заседание Народного совета ЛНР, в ходе которого будет рассмотрен проект...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, источник, близкий к руководству ЛНР, рассказал изданию, что согласно проекту документа, главу республики будут избирать не прямым всенародным голосованием, как это предполагалось с момента принятия первой конституции 18 мая 2014 года (первые выборы прошли 2 ноября того же года), а через парламент.

«Такой порядок сейчас существует в республиках Северного Кавказа (кроме Чечни), Крыму, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах», – напоминает газета.

По словам другого источника, аналогичный пункт будет и в конституции ДНР, которую Народный совет республики тоже планирует принять сегодня.

Собеседник издания рассказал, что изначально внутриполитический блок Кремля рассматривал возможность сохранения на новых территориях прямых губернаторских выборов, однако позже концепция изменилась.

«В условиях военного положения, наверное, так правильнее», – сказал он.

По данным «Коммерсанта», окончательное решение по этому вопросу в федеральном центре принималось вплоть до самого последнего момента.

По мнению политолога Ростислава Туровского, это ожидаемое решение, поскольку «было бы странным, если бы на фоне военного положения (действует в новых субъектах с 19 октября) проводились прямые губернаторские выборы».

«Проще провести выборы в региональные парламенты, о чем, видимо, все-таки идет речь, а уже депутатским корпусом выбирать руководство региона», — сказал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть