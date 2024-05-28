Сегодня после обеда в Грузии будет момент истины:

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Парламент попробует преодолеть вето на «закон об иноагентах», наложенное президенткой Саломе Зурабишвили, которая предала своих избирателей и переметнулась в лагерь саакашистов. Об этом рассказывает наш товарищ из Тбилиси Темур Пипия.

Запад действует кнутом и пряником. Один из еврокомиссаров шантажировал премьер-министра Грузии, что он разделит судьбу его словацкого коллеги Фицо, в которого недавно стреляли. А в Палату представителей США внесен двухпартийный закон Megobari Act (закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости). Закон со столь безобидным названием (мегобари в переводе с грузинского – друг) является ответом на принятый грузинским парламентом законопроект об иноагентах и предполагает пересмотр Вашингтоном стратегии в отношении Грузии.

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Закон, с одной стороны, предусматривает усиление надзора за правительством Грузии и его связями с Россией, «другими авторитарными режимами» и содержит пакет санкций против лиц, способствующих «откату от демократии», с другой же – сулит визовую либерализацию и льготный режим торговли между Грузией и США при условии, если «Грузия продемонстрирует значительный и устойчивый прогресс в укреплении демократии».

Представители официального Тбилиси считают, что стратегический партнер не должен разговаривать с независимым государством на языке шантажа и вводить санкции против политиков только потому, что избранный народом Грузии парламент принимает законы, препятствующие финансированию из-за рубежа планов НПО и радикальной оппозиции по свержению легитимной власти.

Разумеется, достойна уважения позиция правящей политической силы не разменивать суверенитет страны на какие-то визы. Однако в очередной раз выразим сожаление, что закон об иноагентах был инициирован с огромным запозданием – лишь с прицелом на грядущие выборы, и в момент, когда правящая «Грузинская мечта» успела растерять популярность из-за невнятной политики сидения на двух стульях.

Все последние недели в Тбилиси не прекращались митинги, на которые саакашисты выводили массовку, состоящую из студентов и даже школьников. Власти заявили, что виной тому является невысокий уровень интеллекта, формирующегося благодаря влиянию профессуры небезызвестного в Грузии университета имени Ильи (бывший педагогический институт), являющегося настоящим рассадником либерализма. Но не только названный ВУЗ, а практически вся система образования в Грузии является обителью для кадров, взращенных и взлелеянных соросовскими фондами. И раньше власти это, увы, не волновало.

Хочется верить, что лидеры «Грузинской мечты» не поддадутся попыткам подкупа, угроз и шантажа со стороны западных «друзей» и преодолеют президентское вето, наложенное на закон о «Прозрачности иностранного влияния». Что ж, ждать осталось недолго…