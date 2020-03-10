10.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Экономика, Энергетика
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Сегодня решится, выстоит ли Россия




У России, вопреки ожиданиям недоброжелателей, действительно накоплены запасы, позволяющие удерживать экономику в условиях резкого падения цен на нефть. Однако сегодняшний день станет тестом, насколько на ситуацию могут повлиять панические настроения.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

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Издание напоминает расчеты Минфина:  при текущей цене нефти бюджет России в месяц недополучит около $2 млрд, они могут быть в любой момент взяты из Фонда национального благосостояния, где чуть больше $150 млрд.

«В целом происходящее сравнимо с событиями конца 2014 года — сейчас и власти, и экономика на порядок лучше готовы к резкому ухудшению условий внешней торговли… Однако все соображения о том, что Белый дом может вообще не беспокоиться о будущих месяцах и реагировать на происходящее, используя весь впечатляющий набор защитных мер «крепости Россия», разбиваются о несколько чисто конъюнктурных моментов.

В первую очередь уже сегодня по масштабу неизбежной биржевой паники станет понятно, насколько «медийна» экономика РФ в сравнении с 2014 годом и c остальным миром», – пишет газета, напоминая о том, как велика была глубина обвала западных рынков на новостях о коронавирусе.

Газета «Известия», ссылаясь на мнение экономистов, напоминает, что скачком курса доллара могут воспользоваться спекулянты – даже если он установится ненадолго, это приведет к удорожанию всех товаров иностранного производства.

«Если негативные настроения на рынках усилятся и компромисс по нефти не будет найден, российская валюта в моменте может опускаться и до 90 рублей за доллар, а нефть держаться в районе $30 за баррель. Впрочем, в XXI веке подобные обвалы происходили уже дважды, и каждый раз Россия находила выход из кризиса, напоминают экономисты», – пишут «Известия».

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