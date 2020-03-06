Сегодня Россия решит судьбу американской сланцевой отрасли

06.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Если Россия откажется сокращать добычу нефти, то за этим последует очередное падение цен, которое нанесет чувствительный удар по американской добыче сланцевой нефти.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу, 6 марта, Россия может решить судьбу сланцевой нефтедобывающей отрасли США. Еще недавно Штаты обвиняли Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в монополизме и добивались снижения цен на нефть. Но теперь закредитованные американские производители сланца балансируют на грани банкротства и надеются, что ОПЕК удержит нефтяные цены на приемлемом уровне. Для этого картелю и примкнувшим к нему странам, включая РФ, нужно еще больше сократить нефтедобычу», – пишет газета.

Указывается, что Россия и Казахстан не поддержали предложение министров стран ОПЕК еще сократить добычи нефти. Сегодня ожидается, что глава минэнерго РФ Александр Новак вернется к переговорам и объявит позицию России. При этом глава минфина Антон Силуанов рассказал о готовности России к дальнейшему снижению цен на нефть.

«Американские производители буквально молятся на соглашение ОПЕК, на более масштабное сокращение нефтедобычи крупнейшими экспортерами, сообщает издание Financial Times. Уточняется, что нефтепроизводители США сейчас крайне нуждаются в притоке средств и балансируют на грани банкротства. По итогам прошлого года США побили очередной рекорд, увеличив нефтедобычу уже до 12,2 млн барр. в сутки, однако инвесторов это не вдохновило. В период 2008–2018 годов американские нефтепроизводители «поглотили 400 млрд долл.», не вернув большую часть этих средств.

И получать финансирование под дальнейшее наращивание добычи, а не прибыли им все сложнее. Отметка 50 долл. за баррель ставит под сомнение дальнейшие успехи высокотехнологичной сланцевой отрасли США», – отмечается в статье.

Автор предполагает, что «Москва получила в свое распоряжение рычаги нефтяного давления на Вашингтон» и задается вопросом: воспользуется ли ими Россия?

Аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов сказал изданию, что если Россия перейдет к наращиванию добычи, нарушив достигнутые ранее договоренности с ОПЕК, то это, уже может «уронить» баррель до 45 долларов и даже ниже.

«И тогда большинство сланцевых компаний США окажется за пределами зоны рентабельности. Если цена упадет и продержится так низко хотя бы неделю, то массовая остановка добычи на сланцевых «полях» США станет неизбежной, – полагает эксперт. – Также будет приостановлена работа на шельфовых платформах по всему миру и в карьерных месторождениях Канады».