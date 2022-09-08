Сегодня Украина получит от США вооружений еще на 675 млн долларов

08.09.2022  08:44 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Соответствующее заявление он сделает в Германии на очередной встрече военных доноров Украины в формате «Рамштайн» сегодня, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, которого цитирует C-SPAN

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Соответствующее заявление он...

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По данным СМИ новый пакет военной помощи Украине от Пентагона будет включать боеприпасы для систем залпового огня HIMARS. Всего Штаты передадут Киеву вооружений на 675 млн долларов.

Также, как сообщает агентство Блумберг, Пентагон передал Украине самые точные артиллерийские снаряды США Excalibur с GPS-наведением. США потратит на это 92 млн долларов из одобренных Конгрессом средств.
На ежегодной конференции, организованной еженедельником Defense News, замминистра обороны США спросили, объявят ли Штаты новый пакет военной помощи на что он ответил положительно.

«Да, я думаю, министр Остин заявит об этом», — ответил Кол.

Также Белый Дом намерен назначить командующего “операцией” на Украине по обучению украинских военных.

 

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