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Bloomberg сообщает, что гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявлены обвинения в угрозе жизни и поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он был арестован в Сиденхэме, юго-восточном Лондоне, утром во вторник. Его мотивы остаются неизвестными.

Как уточняют ведущие британские СМИ, обвинения касаются трех инцидентов, все они связаны с недвижимостью Стармера: возгорания автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице и пожара 12 мая по адресу, по которому Стармер ранее проживал, на северо-западе Лондона.

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Арестованный 13 мая 21-летний Лавринович сегодня предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Расследованием занимается подразделение полиции по борьбе с терроризмом. Сам Стармер и глава Консервативной партии Кеми Баденох назвали это «атакой на демократию».

Это дело характерно тем, что в нем чрезвычайно мало публичных подробностей. Остается надеяться, что сегоднящнее судебное заседание добавит дополнительные.

Интерес к этому делу связан также и с тем, как этот кейс скажется на дальнейшей судьбе украинских беженцев в Великобритании и отношении к ним тамошнего общества и государства.

В целом, конечно, обстоятельства дела слишком уж подозрительные. Юнец без каки=-либо связей в стране быстро ориентируется в незнакомой для себя стране и без посторонней помощи находит адреса недвижимости самого премьер-министра. Если же посторонняя помощь Лавриновичу все же была оказана, то чрезвычайно интересно, с какой стороны. И нет ли в этом деле следа украинских или российских спецслужб. В последнем случае это был бы роскошный подарок для традиционно антироссийски настроенных британских СМИ.