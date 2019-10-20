Сегодня в Одессе ждут сухогруз с военной помощью от США

20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в Одессу прибудет сухогруз Ocean Freedom с военной помощью от США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так данные публикует сайт MarineTraffic.

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Сообщается, что сухогруз Ocean Freedom прибудет в Одессу сегодня ориентировочно в 18:00. Он вышел под американским флагом из Балтимора 4 октября в 8:32 утра.

Сухогруз перевозит два американских катера Island-class.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook руководитель проекта “Майдан иностранных дел” Андрей Клименко. По его данным сухогруз Ocean Freedom с американскими патрульными катерами вошел в Черное море.

“Скорее всего, это они. И, скорее всего, их там встречают – и свои, и друзья, и враги. Наши 2 американских катера Island-class на борту Ocean Freedom наконец идут из Балтимора в Одессу (так мне кажется)”, – написал Андрей Клименко.