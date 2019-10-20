20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Одесса, Политика, США, Транспорт, Украина
Просмотров:

Сегодня в Одессе ждут сухогруз с военной помощью от США

Сегодня в Одессу прибудет сухогруз Ocean Freedom с военной помощью от США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так данные публикует сайт MarineTraffic.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что сухогруз Ocean Freedom прибудет в Одессу сегодня ориентировочно в 18:00. Он вышел под американским флагом из Балтимора 4 октября в 8:32 утра.

Сухогруз перевозит два американских катера Island-class.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook руководитель проекта “Майдан иностранных дел” Андрей Клименко. По его данным сухогруз Ocean Freedom с американскими патрульными катерами вошел в Черное море.

“Скорее всего, это они. И, скорее всего, их там встречают – и свои, и друзья, и враги. Наши 2 американских катера Island-class на борту Ocean Freedom наконец идут из Балтимора в Одессу (так мне кажется)”, – написал Андрей Клименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть