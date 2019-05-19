Сегодня вечером в Киеве отрепетируют инаугурацию Зеленского

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в здании ВРУ состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом киевскому изданию УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

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“Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас”, – сообщил собеседник издания.

По информации собеседника, участие в репетициях примут все структуры, задействованные в процедуре инаугурации президента.

Как сообщают киевские СМИ, сейчас под зданием ВРУ уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.

Команда Зеленского анонсировала свою медиа-зону под Верховной Радой, также журналистам дадут доступ в здание Рады.

Как сообщал ПолитНавигатор, Владимир Зеленский пригласил прийти в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк в Киеве всех желающих увидеть его инаугурацию.

Инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.