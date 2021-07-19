Сегодня вспоминают картину, которая мне очень близка – Игорь Копылов рассказал подробности съемки «Ржева»

19.07.2021, Москва, Иван Добровольский

Премьера исторической драмы «Ржев» состоялась ещё в декабре 2019 года. Однако сегодня журналисты активно обсуждают киноленту в связи с жалобой кинокритика Антона Долина на рецензию в издании «Вечерний Курьер». Журналист утверждает, что медиа-ресурс подписал его именем чужую статью, в которой упоминается кинолента.

Главный редактор «Вечернего Курьера» Дмитрий Кагаев объяснил, что «Антон Долин» – это псевдоним одного из авторов. Он назвал ситуацию «простым совпадением».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Возникший ажиотаж заставил журналистов обратиться за комментарием к режиссёру «Ржева» Игорю Копылову.

«Приятно, что сегодня вспоминают картину, которая мне очень близка. А повод, повод может быть любой. Главное, чтобы мы не забывали о чём этот фильм, и как это было на самом деле. Во время съёмок «Ржева» мы старались максимально достоверно передать события и атмосферу, описанные в повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Даже имена и фамилии персонажей решили не выдумывать, а использовать настоящие, которые в своей книге упоминал писатель-фронтовик. Например, в повести командир роты носил фамилию Пригожин, и в фильме командир роты тоже её получил», – рассказал режиссёр.

При этом в итоговой версии фильма фамилия главного героя не звучит. Это связано с просьбой предпринимателя Евгения Пригожина, сыгравшего существенную роль в создании фильма. Копылов объяснил, что съёмочная группа удовлетворила желание бизнесмена, чтобы избежать искажения фактов недобросовестными СМИ.

Первая версия фильма всё ещё доступна в интернете, однако на большой экран вышел переозвученный вариант.

Как отметил режиссёр, «Ржев» – это экранизация книги фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». История повествует о Ржевской битве 1942-1943 года, проходившей в трехстах километрах от Москвы. К работе над картиной были привлечены потомки красноармейцев. Главных героев сыграли Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Александр Аравушкин, Александр Бухаров и Александр Горбатов. Порой им приходилось сниматься в тридцатиградусный мороз.