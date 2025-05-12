«Сегодня запретили русский, а завтра нас начнут убивать» – наскакавшиеся майданщики спохватились

Появившийся в интернете видеоролик, где женщина в Красноармейске (Покровске) под гром канонады наотрез отказывается эвакуироваться, «потому что на Украине запрещают говорить на русском языке», более чем красноречиво иллюстрирует создавшиеся реалии.

Об этом говорили разыскиваемый в РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко и украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Цаплиенко – уважаемый журналист, обыгрывает этот сюжет, пишет – «вот, смотрите – жертва русской пропаганды». Так, дорогой Цаплиенко, это не жертва русской пропаганды, посмотри последние решения Креминя (главный мовный фюрер – ред.), что они предлагают? Запретить детям разговаривать на переменах, в убежищах, везде (я так понимаю, не только детям) на русском языке. Последнее предложение Потураева (депутат-русофоб – ред.) и того же Креминя – искоренить из публичного пространства русский язык, запретить, допустим, мне, тебе, блогерам на ютубе, в телеге и СМИ употреблять русский язык. Так это не русская пропаганда! Это конкретика, которая обличена в нормативные акты государства, которое ограничивает права у конкретных людей. Почему мы на дыбы встаём? Это же не вопрос языка, это вопрос свобод. Сегодня они через нормативный акт определяют, что ты не можешь говорить на русском языке, потому что это язык врага, а завтра они через такой же акт примут, что ты не имеешь права жить, потому что ты «ворог». А исходя из каких-то своих критериев, они тебя определяют как врага», – возмущался Романенко.

Дацюк разделил беспокойство политолога.