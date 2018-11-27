Сегоднящний арест украинских моряков в Крыму аукнется Сенцову

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сегодняшний арест в Крыму задержанных украинских моряков означает улучшение переговорной позиции Москвы в вопросе обмена пленными и осуждёнными, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

Об этом заявил в своем телеграмм-канале экс-юрист администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Порошенко своей провокацией подарил российским властям новую переговорную опцию с большим количеством заложников. Это может уменьшить остроту переговоров по Сенцову и другим осуждённым в России украинским гражданам. Надо быть невероятно недалеким, чтобы одним ветреным и легкомысленным действием принести ущерб сразу во всех направлениях и проиграть сразу все партии”, – считает Портнов.