27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Крым, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Сегоднящний арест украинских моряков в Крыму аукнется Сенцову

Сегодняшний арест в Крыму задержанных украинских моряков означает улучшение переговорной позиции Москвы в вопросе обмена пленными и осуждёнными, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

Об этом заявил в своем телеграмм-канале экс-юрист администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Порошенко своей провокацией подарил российским властям новую переговорную опцию с большим количеством заложников. Это может уменьшить остроту переговоров по Сенцову и другим осуждённым в России украинским гражданам. Надо быть невероятно недалеким, чтобы одним ветреным и легкомысленным действием принести ущерб сразу во всех направлениях и проиграть сразу все партии”, – считает Портнов.

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