Сегодняшнее глобальное отключение западных соцсетей преподало гражданам России серьёзный урок – Захарова

04.10.2021 23:10 (Мск), Москва, Елена Острякова

Сегодняшний масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp должен подтолкнуть Россию к созданию национальных платформ.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев.live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сколько угодно рассуждать в теории о проблеме информационной безопасности страны, а можно на конкретном примере объяснить, что это такое. Для нас очень важно сейчас понять и прочувствовать этот момент, чтобы сделать вывод о необходимости создания, наращивания и продвижения собственных информационных ресурсов. Те люди, которые говорили, что они не могут жить без Youtube и без «Твиттера», сегодня должны задать себе вопрос, а что будет с их бизнесом, творчеством, самовыражением, если вдруг кто-то по неизвестной причине отключает то, чем они привыкли пользоваться. Поэтому надо развивать национальный сегмент интернет-платформ, национальный суверенный интернет и так далее», – сказала Захарова.

Сегодня пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе этих сервисов. IT-гиганты сообщили, что работают над устранением сбоев. Позже проблемы появились у сервисов Telegram, Twitter, Google и TikTok. Сообщается, что Марк Цукерберг уже потерял около $6,6 млрд.

При этом российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» также испытали сложности, но устояли.

«Изделия Дурова работают так же надёжно, как изделия Калашникова», – прокомментировал ситуацию экономист Михаил Делягин в своем телеграм-канале.