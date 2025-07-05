«Сегодняшние условия Мединского – это еще не капитуляция Украины» – иноагент Кох
Украинцам так распропагандировали «перемогу» над Россией, что любую иную конфигурацию заключения мира они упрямо называют «капитуляцией».
Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На реплику Коха, что Путин не хочет такого мира, какого хочет Зеленский, ведущий спросил, не является ли альтернатива капитуляцией.
«Что меняется от того, что произносится слово «капитуляция»? Капитуляция – это один из вариантов мира. Украинцы почему-то считают, что вариант, в котором они отдают четыре области Путину, равен капитуляции. Они это назвали капитуляцией, а это можно и не называть капитуляцией.
Что такое капитуляция, мы видели в нацистской Германии – когда просто ликвидируется государство, полностью разгоняется армия, и на пустом месте строится новое государство, причём, в новых границах. Вот это капитуляция.
А тут предлагается отдать четыре области, сохранить государственность, независимость и т.д. Да, это тяжёлое, это как Ленин, когда Брестский мир подписывал, назвал «похабный мир». Это похабно, несправедливо, тяжело, ужасно морально. Но зачем называть капитуляцией то, что ею не является?» – недоумевает Кох.
«Украинцы так себя подготовили к победе, что любая конфигурация мира, которая им не нравится – они тут же её называют капитуляцией. То, что предлагает, сегодня предлагает Мединский, формулируя корректно, это плохой, несправедливый, тяжёлый мир, но это ещё не капитуляция», – подчеркнул иноагент.
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