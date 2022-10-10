«Сегодняшняя калибровка – это звонок Киеву, но ещё не сирена» – сенатор

Новости Украины

Массированные ракетные удары по военной и критической инфраструктуре Украины наглядно показали, что, помимо использования тактического оружия, у России есть ещё масса средств и возможностей наносить мощнейшие уроны противнику.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война идёт, и мы боремся с терроризмом. Дело не в том, как называется операция, СВО или по-другому будет, не в этом дело, она по сути своей операция против террористов и терроризма. Этот терроризм угрожает не только России, не только новым регионам России, не только жителям Донбасса, он угрожает Европе, и он в итоге угрожает всему миру. Посмотрите, какие посыпались заявления от того же Киссинджера (экс-госсекретарь США – ред.) Да, он сказал, что Россия проиграла, но уважаемый престарелый политик по-своему трактует это. Россия не проигрывает, она выигрывает. Но он дальше перешёл, что очень важно мы понимаем, что там порог ядерной войны. К этому толкает Запад, и именно Запад этого хочет. Но сегодняшние удары показывают, что есть масса возможностей реализовывать наши цели и задачи военно-стратегические без перехода серьезных каких-то линий. Как бы нас туда ни толкали. Это очень важно», – объяснил Долгов.

«Это про войну. Если собираются дальше воевать, то ресурсов этой войны с каждым днём будет всё меньше и меньше – и людских, и материальных. Заныли уже, завыли уже – ПВО там не справляется, Залужного снимать? А они – что думали, что 5-10-20-30 БТРов, танков, которые продвинулись на несколько километров – это победа что ли? Они хотели Россию этим контрнаступлением победить? Это просто: либо они совсем, либо уже окончательно. Я думаю, что и то, и другое. Сегодня – это очень важный звонок, но это ещё не сирена для них», – добавил сенатор.