«Сейчас для нас перемога – хотя бы сдержать Россию, о границах подумаем потом» – украинский депутат

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Украина должна на время забыть о попытках возвращения границ 1991 года – и сосредоточиться на сдерживании российской армии, которая продолжает продвигаться вперёд.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша основная задача сейчас – остановить врага, нанести ему такие потери, чтобы он дальше не продвигался по нашей территории, и построить серьезную оборону. Это уже наша победа. И уже дальше мы будем наращивать военный потенциал, чтобы возвращать комбинированно, в том числе наши территории. Это не будет быстро. Но сейчас задача – военным путем сделать так, чтобы враг дальше не продвигался, – трепался украинец.



«Потом будем уже возвращать территории. Еще раз говорю, мы не должны думать, что это будет завтра, через год или через два. Это может произойти в любое время, но мы должны быть готовы к долгосрочной борьбе», – уговаривал сам себя Костенко.