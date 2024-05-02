«Сейчас для нас перемога – хотя бы сдержать Россию, о границах подумаем потом» – украинский депутат

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна на время забыть о попытках возвращения границ 1991 года – и сосредоточиться на сдерживании российской армии, которая продолжает продвигаться вперёд.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна на время забыть о попытках возвращения границ 1991 года – и сосредоточиться...

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«Наша основная задача сейчас – остановить врага, нанести ему такие потери, чтобы он дальше не продвигался по нашей территории, и построить серьезную оборону. Это уже наша победа.

И уже дальше мы будем наращивать военный потенциал, чтобы возвращать комбинированно, в том числе наши территории. Это не будет быстро. Но сейчас задача – военным путем сделать так, чтобы враг дальше не продвигался, – трепался украинец.

«Потом будем уже возвращать территории. Еще раз говорю, мы не должны думать, что это будет завтра, через год или через два. Это может произойти в любое время, но мы должны быть готовы к долгосрочной борьбе», – уговаривал сам себя Костенко.

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