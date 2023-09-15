«Сейчас другая война, разговоры о срочной ротации – вбросы» – военкор

Владимир Гладков .  
15.09.2023 17:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сообщения об острой необходимости ротации ВС РФ являются вражеским вбросом, потому что на деле находящиеся на передовой российские бойцы сменяются регулярно.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщения об острой необходимости ротации ВС РФ являются вражеским вбросом, потому что на деле...

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«Пишут, что нужна ротация, усиление по всей линии фронта. Зачем? Сейчас не такая война, что весь полк сидит на передке. Сидит ряд вынесенных вперёд укреплённых пунктов, где-то находится наша смена. Воины работают посменно, одну смену отработали – три-четыре дня отдыхают. Смена на передке может быть и день, и два.

И когда пишут, что все войска по всей линии фронта должны ратироваться – это глупость, очевидный вброс, направленный на то, чтобы показать, что у нас швах. А у нас наоборот, всё укрепилось», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что у российской армии достаточно резервов, чтобы уверенно держать фронт, и в любой момент перейти в наступление.

«У нас два комплекта войск – одна армия на передке, другая в резерве. И в любой момент могут подойти резервы, что уже говорит о том, что у нас всё хорошо.

Не говоря уже о том, что ударная мощь накоплена такая, что в любой момент можем перейти в наступление. Если весной мы могли перейти в наступление где-то в одном направлении, то сейчас ситуация такова, что на любом участке наши могут идти в наступление.

Я так понимаю, в Генштабе выжидают, пока окончательно деградирует фронт противника», – подытожил военкор.

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