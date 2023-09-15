«Сейчас другая война, разговоры о срочной ротации – вбросы» – военкор

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Сообщения об острой необходимости ротации ВС РФ являются вражеским вбросом, потому что на деле находящиеся на передовой российские бойцы сменяются регулярно.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пишут, что нужна ротация, усиление по всей линии фронта. Зачем? Сейчас не такая война, что весь полк сидит на передке. Сидит ряд вынесенных вперёд укреплённых пунктов, где-то находится наша смена. Воины работают посменно, одну смену отработали – три-четыре дня отдыхают. Смена на передке может быть и день, и два. И когда пишут, что все войска по всей линии фронта должны ратироваться – это глупость, очевидный вброс, направленный на то, чтобы показать, что у нас швах. А у нас наоборот, всё укрепилось», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что у российской армии достаточно резервов, чтобы уверенно держать фронт, и в любой момент перейти в наступление.

«У нас два комплекта войск – одна армия на передке, другая в резерве. И в любой момент могут подойти резервы, что уже говорит о том, что у нас всё хорошо. Не говоря уже о том, что ударная мощь накоплена такая, что в любой момент можем перейти в наступление. Если весной мы могли перейти в наступление где-то в одном направлении, то сейчас ситуация такова, что на любом участке наши могут идти в наступление. Я так понимаю, в Генштабе выжидают, пока окончательно деградирует фронт противника», – подытожил военкор.