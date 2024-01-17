«Сейчас главное – вовлечь войска НАТО в войну на Украине» – экс-посол в США

Страны НАТО должны напрямую включиться в войну на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, Украине нельзя переходить в позиционную оборону, а нужно вовлекать «партнеров» в более прямое участие в конфликте.

«Я категорически против того, что начали заявлять, что Украина должна перейти в оборонную стратегию, война на истощение. Война на истощение между двумя странами, которые имеют полную асимметрию – ядерной Россией с населением приблизительно 140 миллионов и Украиной с населением меньше 40 миллионов, неядерной, которая не имеет такие ресурсы, которая не может отвести за Урал свои заводы, что может сделать Россия.

Мы не можем с ними быть в войне на истощение, категорически не подходит такая модель. А избежать этой модели можно только при максимальном участии партнеров. Еще лучше, если они станут привлекаться более активно в оборону Европы. Я считаю, – вот, вы сказали, что это риски распространения войны в Европу, – с точки зрения украинца, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе», – рассуждал Чалый.