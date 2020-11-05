«Сейчас худший из возможных исходов для благополучия США» – «Атлантический совет»

05.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешний президент США Дональд Трамп не согласится со своим поражением на выборах.

Об этом «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт «Атлантического совета» профессор Андерс Ослунд.

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По его словам, уже сейчас понятно, что Джо Байден выиграл общенациональное голосование и даже установил рекорд за всю историю президентских выборов США — почти 70 миллионов голосов.

«Проблема в том, что Трамп, несомненно, будет оспаривать победу Байдена. Многочисленные дела пойдут в крайне политизированный Верховный суд, где у Трампа солидное большинство. Сейчас пока всё выглядит как худший из возможных исходов для благополучия и демократии Соединенных Штатов, — считает Ослунд.

В свою очередь политолог Эдуард Лозанский говорит, что Дональд Трамп уже объявил ночью о своей победе, а значит просто так признавать поражение он не станет.

При этом директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечает, что Конституция США не предусматривает процедуры отмены выборов, проведения дополнительного голосования, второго тура и так далее. Он не исключает, что дело может дойти до пересчета голосов в одном-двух штатах, но не в целом по стране.