«Сейчас миттельшпиль, а дальше – эндшпиль, финал» – военкор о развёртывании Донецкой операции

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Дальнейшее развитие наступления на Донецком фронте будет идти по принципу шахматной партии, где в начале нужно расставить свои фигуры на доске так, чтобы контролировать центр и короля. Королем, в данном случае, выступает Донецк.

Такие аналогии провел военный корреспондент Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать Южно-Донецкое направление в целом, то Авдеевка – это как раз тот центр поля, контроль над которым обеспечивает победное развитие всей партии. Взятие Авдеевки ознаменовало дебют партии по деблокированию Донецка – и переходит в миттельшпиль, и дальше в эндшпиль, финал. Он очень хорошо характеризуется шахматной партией. Борьба в миттельшпиле идёт за то, чтобы расставить фигуры правильно и удобно на доске, и контролировать центр поля. И чтобы защитить короля. Понятно, что король – это Донецк. А центр поля – это как раз, если мы берём линию от Бахмута до Угледара и до Донецка. И вот, сейчас мы правильным образом расставляем фигуры в центре доски. Этот рубеж, скорее всего, будет в ближайшие дни прорван. Если конкретно, как он будет прорван – сейчас заливаемся на Тоненькое», – пояснил эксперт.

По его словам, опыт Авдеевки показывает, что ВСУ не могут воевать в полях, а только опираясь на какую-то крупную крепость.

«В данном случае, хочу сказать, что между Северным и Авдеевкой было огромное поле. И здесь, в этих лесопосадках, в каждой были десятки опорных пунктов противника. Ласточкино, Северное, Опытное, Авдеевка – этот кусок поля, где сидело почти постоянно 2-3 тысячи «укропов». На этом поле мы как-то насчитали около 600 опорников, и в каждом по 8-10 человек было. Как только Авдеевка пала, они сами убежали, и теперь сидят на огромном поле между Тоненьким, Северным и Водяным. И наши уже заходят в Первомайск. Как только Тоненькое падет, «укропы» из этого района побегут», – уточнил военкор.

Следующий рубеж, где они будут устраивать оборону – это Орловка-Уманское-Яснобродовка-Нетайлово-Первомайское.

«Там опять идёт цепь различных высот. Если мы забираем Орловку, то, естественно, пойдём на Уманское, дальше выход на Нетайлово. И мы уже сидим где-то в Первомайске. На этом поле, вы только вдумайтесь, тоже сидит до 3 тысяч «укропов». Их оборона здесь упирается на Первомайское-Уманское-Нетайлово. Если мы выбиваем «укропов» из этих сёл, они автоматически – без поддержки, а в этом поле держать оборону нельзя, уходят на следующий рубеж. Это Очеретино-Новоселовка-Карловка. Основной рубеж обороны будут выстраивать возле Карловского водохранилища. И здесь очередная линия высот. Но штурм этого рубежа начнется, скорее всего, уже ближе к эндшпилю этой шахматной партии», – заключил Хайруллин.