«Сейчас мы радуемся санкциям Медведчуку, а завтра станем следующими» – Янина Соколовская

07.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский нынешними санкциями СНБО тестирует механизм устранения любых оппонентов на грядущих выборах.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-тв» заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень опасно, что Зеленский нащупал этот механизм – беру СБУ, СНБО, делаю им так – и они делают всё, что мне нужно. Это очень опасно, потому что сейчас санкции против Медведчука, мы аплодируем, даже не смотря на то, что под санкциями самолеты, которые уже давно не на Украине. Ну ладно.

Сейчас санкции – топ-10 контрабандистов, «ура, ура, давайте, они такие страшные, они не дают людям пенсии получать». Какое они отношение к пениям имеют это вообще не понятно. Но они украли наши деньги, съели наше сало – ТОП-10», – заявила Соколовская.

Она подчеркнула, что на этом Зеленский не остановится.

«Потом, выборы приближаются. Это будет против политических оппонентов, это буде против активистов, посмотрите на Стерненко…Чем ближе к выборам, тем чётче будет применяться этот механизм против журналистов, которые говорят не то, против политических активистов, которые говорят не то. Не зацепит только депутатов, потому что с них якобы сняли неприкосновенность, но она на самом деле не снята. Поэтому, люди, вы когда будете аплодировать в следующий раз, вы подумайте, что выборы ещё нескоро, но они наступят, и кто-то из нас может стать следующим», – предупредила Соколовская.