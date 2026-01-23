«Сейчас на фронте гораздо тяжелее, чем было даже под Бахмутом» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сейчас украинским солдатам на передовой приходится трудней, чем когда-либо, поэтому офицерский состав должен прятаться в тылу.

Об этом на канале «Характер» заявил начальник службы роботизированных комплексов батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас поле боя для пехотинца намного сложней, чем даже в 2023 году под Бахмутом. Такого количества всего того, что может тебя убить, тогда на передовой не было», – рассказал Ябчанка.

«Не в абсолютных цифрах – арты было больше. В начале полномасштабки они просто по площадям лупили, я сейчас говорю о лете 2022 года. У них артподготовка начиналась, когда рассветало, и заканчивалась, когда заходило солнце.

Но всё это прилетало рядом, но ты понимал, что он тебя не видит. Они лупили по площадям. А сейчас намного больше высокоточных средств.

Так что, подводя итог – мне кажется, что в современной войне командир должен находиться на командном пункте», – жаловался нацист.

