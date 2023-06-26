«Сейчас наступление захлебнётся, и будет российский контрудар» – Соскин

Украинское общество спокойно воспринимает лживые заявления официальных властей о том, что при контрнаступлении ВСУ украинцев гибнет в восемь раз меньше, чем русских.

Об этом в своём видеоблоге заявил поддерживающий националистов украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте «ничего особого нет», Маляр (замминистра Минобороны Украины – ред.) говорит, потихоньку продвигаются, Сырский (командующий сухопутными войсками ВСУ – ред.) говорит, там, идут по высотам Бахмута, от 200 метров до километра куда-то прошли, типа, идут потихоньку. Ну, куда-то идут, дай Бог им. Сколько гибнет – типа, 17 километров квадратных освободили, сколько на квадратный метр погибло наших украинцев, никто не говорит, но немало. Заявляется, что в восемь раз наших гибнет меньше, чем их. Не верю, это ложь, такого никогда не встречалось. Ещё восприму один к одному, то есть сколько их погибло, столько и наших. Ну, врут. Плохо, что с этим народ соглашается, ну, значит, покупают народ, и народ молчит. Поэтому «на фронте ничего такого особенного нет», – язвил политолог.

«Города украинские обстреливаются, потери большие, люди страдают, экономика рушится, ну и, соответственно, на фронте никакого реального контрнаступления нет. Помните эти бла-бла-бла, рассказывали, что будут уже и вперёд, и назад, и уже в Крым войдут, и всё освободят. А теперь Блинкен (госсекретарь США – ред.) сказал – говорит, что это может длиться многие месяцы, всё это, типа, наступление. Сейчас наступление украинских войск, а потом начнётся российское контрнаступление. А зачем нам эта власть, которая ничего сделать не может?», – горевал Соскин.