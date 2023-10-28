«Сейчас нет шансов победить» – в ВСУ просят заморозить конфликт

Вадим Москаленко.  
28.10.2023 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


У ВСУ нет шансов победить Россию и выйти на границы 1991 года, поэтому Киев должен пойти на заморозку конфликта, и заняться подготовкой к реваншу.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил заместитель командира подразделения спецназначения «Гром» с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ нет шансов победить Россию и выйти на границы 1991 года, поэтому Киев...

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«Лично я не буду против [заморозки войны]. И ряд парней, с которыми я общался, тоже не будут против этого.

Но надо ж понимание – заморозить на каких условиях? Давайте поставим какой-то забор и разойдёмся? Не получится, на Донбассе уже замораживали, не сработало», – сказал офицер ВСУ.

Он подчеркнул, что заморозка войны Украине необходима хотя бы для восстановления.

«С тем, что у нас есть сейчас, мы не можем выйти на границы 1991 года. Люди должны отдавать себе в этом отчёт, нравится это людям, или нет. Со всем тем, что мы имеем сейчас, выйти на границы 1991 года невозможно, даже если положим ещё тысяч двести наших бойцов.

Потому что вопрос не в людях, а в вооружении, которого у нас нет. Россия работает, развивается, а что делали мы полтора года?» – подытожил «Дед».

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