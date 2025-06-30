Украина сейчас находится в том положении, когда не она решает вопрос границы и направление продвижения российской армии.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил мобилизовавшийся в ВСУ пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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