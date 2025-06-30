Сейчас Россия решает, куда она может продвинуться, а не мы – Бутусов
Украина сейчас находится в том положении, когда не она решает вопрос границы и направление продвижения российской армии.
Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил мобилизовавшийся в ВСУ пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас два пути – или мы принимаем решения, строим линию и говорим: «Так, тут они не пройдут. Мы планируем это». Или мы отдаем инициативу врагу, как сейчас. И враг сам решает, куда он может доползти, куда у него хватит этого пушечного мяса. Сейчас просто такой выбор стоит перед всеми нами.
Сейчас реализуется второй сценарий. Я не могу сказать, что он плохой, совсем плохой. Плохой сценарий – это если Украины не будет. А сейчас реализуется тот возможный сценарий, – вот, война так ползет, как может. Враг заходит туда, где у него еще остались живые люди. А мы отходим оттуда, где у нас нет уже некого завести на замену», – заявил Бутусов.
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