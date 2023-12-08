Сейчас важнее люди, а не памятники – Крымский митрополит

Любовь Смирнова.  
08.12.2023 19:16
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Церковь


Преодолеть инерцию коммунистического влияния и воспитания образом «вождя пролетариата» можно только путем просвещения. Иначе любая попытка снять памятник Ленину с постамента, или установить памятник Врангелю обречена на народные волнения.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Преодолеть инерцию коммунистического влияния и воспитания образом «вождя пролетариата» можно только путем просвещения. Иначе...

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«Дождаться, пока вырастет из цыплёнка тот самый петух, которого зажарят, и он клюнет. Всё, другой надежды никакой нет. В Орле решили снять памятник Ленину, и такое началось, предреволюционная ситуация. Я в этом смысле понимаю власть, абсолютно с ними согласен, нормальные ребята. Но если это сделать, что начнётся? Люди будут защищать Ильича по полной программе.

Им плевать, что он сказал: «а мне, господа хорошие, на Россию наплевать. Это всего лишь запал на мировую революцию». Поэтому, сейчас нам доступно только просвещение, активное просвещение», – подчеркнул он.

По словам митрополита , давать оценку историческим персонажам не просто целесообразно – это необходимо, чтобы избежать внутренних конфликтов.

«Я совершенно согласен с тем, что настало время расставить точки над «i», абсолютно точно. Сделать то, что сделали в Китае – промаркировать, это враги, это соратники. Невозможно нам в едином стане устраивать какие-то (дебаты), тем более во время военных действий. Да, для очень многих людей моего возраста, старше меня, младше меня – это значит разрушить представление, стереотипы в отношении Ленина.

У нас в исторических парках, в том числе, который будет в Симферополе, просто есть целый экран, где можно 20 минут листать все крокодильские и людоедские высказывания Ленина. С другой стороны, коммунисты приходят, листают, и нормально, идут дальше. Мы с ним во многом сейчас попутчики. До тех пор, пока они не скажут «а мы всё равно коммунисты». Что делать? Это наша трагедия, там же наши друзья», – считает митрополит.

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