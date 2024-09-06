Сейм Латвии уравнял белорусов с россиянами в бесправии

Сергей Рыжов.  
06.09.2024 09:24
  (Мск) ,  Москва
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Дзен, Латвия, Политика, Прибалтика, Произвол, Санкции, Транспорт


Прибвлтийский ресурс Delfi пишет, что Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект о запрете с первого ноября использовать в стране автомобили с белорусскими регистрационными номерами.

Инициативе присвоена срочность, поэтому она будет рассмотрена не в трех, а в двух чтениях. В случае принятия закона зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства необходимо будет перерегистрировать или вывезти из Латвии до 31 октября, иначе автомобиль могут конфисковать.

Прибвлтийский ресурс Delfi пишет, что Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект о запрете...

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Чем именно обусдовлена такая срочность в этом вопросе, латвийские депутты не поясняют.

Начиная с ноября, машины с белорусскими номерами смогут однократно въехать на территорию страны с целью транзита при условии, что водитель заранее подал соответствующую онлайн-заявку.

Запрет не касается только автомобилистов с ограниченной подвижностью, которые приезжают навестить родственников в Латвии,.

Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Белоруссии, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

Депутат Сейма Янис Витенбергс (ультраправое Национальное объединение)  отметил, что таких исключений нет в регулировании, касающемся транспортных средств, зарегистрированных в России, которые уже не могут находиться в Латвии.
А парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде заявила, что белорусская диаспора значительно отличается от российской, отметив, что представители белорусской оппозиции ранее призывали не поддерживать первоначальную версию законопроекта.

“Поэтому мы готовы быть гибкими, если политическая ситуация в Беларуси изменится”, — добавила представитель МИД.

Планируется, что в случае несоблюдения нового регулирования в Латвии может быть осуществлена конфискация зарегистрированных в Белоруссии транспортных средств в пользу Украины.

В середине июля латвийские власти запретили въезжать в страну и далее в Европейский Союз (ЕС) через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах зарегистрированным в Белоруссии машинам. Исключение было сделано только для автомобилей, используемых сотрудниками посольств и консульств, а также членами делегаций.

Чтобы снизить риски обхода санкций, ЕС при утверждении очередного пакета санкций против Минска в значительной степени привел санкции, наложенные на Белоруссию в соответствие с санкциями против России. Был введен запрет на ввоз товаров белорусского происхождения или экспортируемых из Белоруссии. В приложении включены и легковые автомобили.

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