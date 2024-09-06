Сейм Латвии уравнял белорусов с россиянами в бесправии
Прибвлтийский ресурс Delfi пишет, что Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект о запрете с первого ноября использовать в стране автомобили с белорусскими регистрационными номерами.
Инициативе присвоена срочность, поэтому она будет рассмотрена не в трех, а в двух чтениях. В случае принятия закона зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства необходимо будет перерегистрировать или вывезти из Латвии до 31 октября, иначе автомобиль могут конфисковать.
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Чем именно обусдовлена такая срочность в этом вопросе, латвийские депутты не поясняют.
Начиная с ноября, машины с белорусскими номерами смогут однократно въехать на территорию страны с целью транзита при условии, что водитель заранее подал соответствующую онлайн-заявку.
Запрет не касается только автомобилистов с ограниченной подвижностью, которые приезжают навестить родственников в Латвии,.
Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Белоруссии, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.
“Поэтому мы готовы быть гибкими, если политическая ситуация в Беларуси изменится”, — добавила представитель МИД.
В середине июля латвийские власти запретили въезжать в страну и далее в Европейский Союз (ЕС) через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах зарегистрированным в Белоруссии машинам. Исключение было сделано только для автомобилей, используемых сотрудниками посольств и консульств, а также членами делегаций.
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