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Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, получивший известность в РФ благодаря своему расследованию о подрывах «Северных потоков», написал колонку для портала Substack.с резкой критикой внешней политики администрации Байдена

«Серьезные мирные переговоры уже идут. Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что у Путина «есть то, что он хочет» на Украине, и он отложил полномасштабное наступление на Харьков, второй по величине город Украины, пока ведутся переговоры о возможном урегулировании. Белый дом охвачен кризисом и эти переговоры ведутся без какого-либо известного прямого участия Вашингтона», – утверждает он.

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Также неясно, – пишет Херш, – что ждет Владимира Зеленского, как сообщается, в настоящее время разочарованного ситуацией.

«Никто не знает, что случится с Зеленским», — сказал мне чиновник. «Цепочка действий для него становится короче с каждым днем». Россия усиливает свои ракетные удары по городам по всей Украине», – добавил он.

По оценкам Херша политика Джо Байдена стала как политической, так и гуманитарной катастрофой не только для США, но и для многих уголков мира.

«И это текущие катастрофы на Украине, где побеждает ненавистный Владимир Путин, российский президент, и в Газе, где Биньямин Нетаньяху, израильский премьер-министр, проигрывает кровавую войну с ХАМАС и уважение большей части мира», – пишет журналист в своем блоге.

Также Херш поддерживает мнение, что Байден и его окружение во главе с Энтони Блинкеном и Джейком Салливаном «помогли спровоцировать войну на Украине и поддержали Нетаньяху».

«Да, Путин начал войну на Украине, но многие в мире внешней политики здесь и в Европе считали, что он мог бы этого не сделать, если бы Белый дом ранее уполномочил Блинкена заверить Путина, что Украина не станет членом Организации Североатлантического договора. Сегодня в Вашингтоне начинается встреча, посвященная семьдесят пятой годовщине, и, согласно предсказуемому объявлению для прессы, она «сосредоточится на способах заверить Украину в неизменной поддержке НАТО», – пишет он.

Несмотря на некоторые ранние потери, Россия, с ее преимуществом в воздушных и наземных силах, теперь доминирует в войне, и, несмотря на скудный интерес Вашингтона, идут серьезные мирные переговоры, – утверждает Херш.