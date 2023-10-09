Секрет успеха ХАМАС в изучении опыта СВО – эксперт

Елена Острякова .  
09.10.2023 22:53
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Украина


ХАМАС в ходе нынешнего конфликта успешно использует опыт боевых действий на Украине, тогда как армия Израиля его не учитывает.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ХАМАС в ходе нынешнего конфликта успешно использует опыт боевых действий на Украине, тогда как...

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«В то время как палестинцы очень внимательно изучали украинский опыт, Армия обороны Израиля этим не занималась. Посмотрите, как эффективно используют палестинцы сброс боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Это же украинский опыт. Этот опыт пока помогает уничтожать танки «Меркава».

Чем они лучше американских или немецких танков. Танки «Леопард» не имели никакой защиты, потому что это не требовалось. «Маркава» защиту имеет слабую, особенно при ударе сверху», – сказал Евсеев.

Он также отметил, что в структуре вооруженных сил Израиля нет структур, аналогичных Росгвардии, которые позволяют успешно бороться с ДРГ в условиях, когда часть границы не контролируется.

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