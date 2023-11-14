Секретарь комитета Рады: «Партнёры» в кулуарах обсуждают переговоры с Москвой

Несмотря на официальную риторику Белого дома о том, что на Украину нет давления в плане переговоров с Москвой, в кулуарах такой вариант обсуждается.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Элита у наших партнёров и даже у наших союзников – разная. Есть Демократическая партия, Республиканская, и даже эти партии внутри себя поделены на людей или группы с отдельными мнениями. Поэтому основное, что мы видим, Белый дом говорит, что они нас не склоняют [к переговорам], и они будут с нами до конца, однако, естественно, есть категории политиков, которые сторонники какого-то другого лидера. Которые, может, где-то поддерживают Россию или не поддерживают, например, войну. Они бы, может, шли к тому, чтобы мы садились за стол переговоров», – отметил он. «Однако сейчас основная власть у наших партнёров, как минимум, публично не заявляет о переговорах. Идёт ли об этом речь в кулуарах? Я уверен, что да. Возможно, сейчас ищут формат, как лучше преподнести, и иногда прощупывают Украину, на что мы можем согласиться. Как бывший генсек ООН Расмуссен (оговорка, экс-генсек НАТО – ред.) сказал о том, что можно рассмотреть вопрос, как Украину, можно взять не оккупированные территории в НАТО, а оккупированные останутся», – отметил Костенко.