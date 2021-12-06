Секретарь НСЖУ: Зеленский пытается нам скормить отсутствие альтернативы

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются убедить избирателей, что у них нет альтернативы, а потому стремятся в качестве своих конкурентов представить давно потерявшие рейтинг и доверие политические силы.

Об этом в эфире Politeka Online заявил секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Что нам сейчас пытаются предложить? Нам сейчас пытаются предложить по большому счёту отсутствие альтернативы. Если мы смотрим на дату выборов, на то, что происходит сейчас, что все сводится к тому, что нам до выборов покажут тех, кто придёт, конкурентов Зеленского и скажут: «Ну посмотрите на них, ну как вы можете за них голосовать? Лучше уж пусть будет Зеленский», – сказал Лямец.

«Вот пока что рисуется такой сценарий, что «чем вот эти лучше, чем Зеленский». То есть это вот старая гвардия, которая давно уже потеряла свой рейтинг – Аваков, Яценюк, вот это все товарищи. Я уже не говорю о старых регионалах, Юлии Тимошенко. То есть когда-то это были молодые дерева, имеющие надежды, потом они как в песня Цоя «через час это просто земля». Час уже прошел, даже два часа. Это уже не то что земля, это уже перегной какой-то. Вот только это такой перегной, что он не дает прорасти действительно достойным альтернативным «деревцам», – добавил секретарь НСЖУ.

«Нам сейчас пытаются скормить отсутствие альтернативы. Они отсекаются специально, любой, кто появляется на горизонте – его отсекают. В этом заинтересован и Зеленский. И у меня такое подозрение, что вся вот эта ситуация конфликта может быть просто разыгрыванием этого сценария», – резюмировал Лямец.