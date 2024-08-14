Секретарь оборонного комитета Рады: Пора призывать двадцатилетних! Запад уже задаёт вопросы

Вадим Москаленко.  
14.08.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет, если Киев хочет победы в технологической войне.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет, если Киев хочет...

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«У нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная. А мы все говорим о технологической войне, которую должны выиграть, но тот контингент, который действительно её может выиграть – мы говорим, что там дети. Я часто с трибуны слышу – «наши детки» и прочее.

Я сам в армии с 17 лет – и скажу так. Мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше – это по собственному желанию, но не в боевые подразделения. 20-50. Это факт. Потому что если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задания, то должно быть 20-50», – настаивал Костенко.

При этом комитетчик утверждает, что требований понизить мобилизационный возраст от «западных партнёров» лично он не слышал.

«Однако, даже общаясь с некоторыми журналистами западными, которые там общаются, они мне задавали вопросы: а как вы – у вас там проблемы на фронте, вы воюете, у вас проблемы с мобилизацией, а у вас вот эта категория наиболее активная не призывается. Задавали эти вопросы!», – добавил депутат.

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