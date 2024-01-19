Секретарь оборонного комитета Рады: «Россия готовит бросок на Одессу и Николаев»

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 20:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одесса и Николаев остаются для России ключевыми городами, поэтому «история с югом ещё не закончилась».

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук завил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесса и Николаев остаются для России ключевыми городами, поэтому «история с югом ещё не...

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Он прокомментировал циркулирующую в СМИ информацию о том, что Россия готовит наступление на Днепропетровск и Харьков.

«Я разговаривал с одним представителем наших разведок, есть такое видение, что русские, в первую очередь, будут додавливать Донецкую и Луганскую области, и в тех направлениях они тоже планируют что-то делать. Неизвестно, будет ли это в этом году, но планы есть. У нас тоже были планы в том году дойти до Азовского моря», – рассуждал он.

«Однако, скажу больше, я уверен, что русским больше, чем Днепр и Харьков нужна Одесса и Николаев, и я уверен, что история с югом ещё не закончилась. Потому что как раз много чего связано с тем направлением и экономически, и исторически, как они считают, и геополитически. Поэтому, возможно, заявляя о направлениях Днепра и Харькова, они пытаются отвлекать внимание», – ответил Костенко.

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