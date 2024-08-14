Секретарь оборонного комитета Рады: «Сожжем Москву, если хватит ресурса»

Вадим Москаленко.  
14.08.2024 10:05
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если сравнивать российско-украинский конфликт с футбольным матчем, то Киеву важно не забывать, что может быть ещё овертайм и пенальти. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который ещё в прошлом году говорил, что боевые действия можно сравнить с 70-й минутой футбольного матча при счёте 1:1.

Если сравнивать российско-украинский конфликт с футбольным матчем, то Киеву важно не забывать, что может...

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«Я согласен с Кириллом, что это где-то 70-я минута матча, но мы не должны забывать, что иногда на 90-й минуте матч не заканчивается, есть ещё овертайм и потом ещё есть пенальти. Мы должны понимать, что после передышки может быть овертайм и пенальти», – сказал Костенко.

Журналистка спросила, у кого больше шансов пенальти выиграть.

«Нельзя прогнозировать на войне. И ещё такое, мы должны понять – что значит выиграть? Москву сжечь? Это дискуссия, которая могла бы отходить от стратегии, которая есть у наших рулевых, у нашей власти. Сейчас мы должны понимать одно, что мы воюем в условиях ограниченного ресурса, и чем больше будет ресурса, тем большие планы мы можем строить. Если у нас нет этого ресурса, то мы можем говорить о молодых командирах, о неопытных, про слом «совка», перестройку армии. В первую очередь, нам нужны ресурсы», – ответил депутат.

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