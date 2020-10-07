29.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Секретарь СНБО Украины бунтует и разгоняет страшную «зраду»


Секретарь СНБО Украины Украины Алексей Данилов выступил против решения Национального агентства по противодействию коррупции, которое накануне, согласно решению Конституционного суда, закрыло доступ к реестру электронных деклараций.

В своем блоге чиновник назвал это антигосударственным действием, которое угрожает нацбезопасности страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаете, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины», – витиевато заявил Данилов.

Экс-депутат Верховной рады Татьяна Острикова в комментариях под текстом Данилова пояснила, о чем идет речь.

«Алексей Данилов, назову вещи своим именами: злосчастное решение Конституционного суда 13-р от 27.10.20 – неправосудное!», – написал депутат.

Некоторые пользователи посчитали заявление Данилова неподчинением решению госоргана.


«Это бунт? Вам не нравятся решения ваших кентов-зеленофилов?», – пишет Натан Хазин.

«Почему конкретно не указали пальцем? Вы же не дипломат», – отмечает Максим Колесник.

Напомним, ранее еще один госорган Украины – НАБУ, фактически устроил бунт и отказался подчиняться решению Окружного админсуда Киева от отстранении от должности главы бюро Артема Сытника, а также не стал выполнять постановление Конституционного суда.

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