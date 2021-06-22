Секретарь СНБО Украины лихо опозорился – подставили «британские партнёры»

22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов похвастался, что накануне в Одесском порту английский капитан подарил ему принт первой британской карты Чёрного моря, которая якобы доказывает, что оно не является «российским озером».

Об этом Данилов сообщил на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы, куда я имел честь быть приглашенным, получил уникальный подарок. Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Чёрного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть «русским озером», как бы этого не хотелось нашему соседу-агрессору», – похвастался Данилов. «Именно при прямой военно-политической поддержке Великобритании Украина в прошлом году получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Великобритания является нашим добрым другом и партнером, неизменно поддерживает наши евроатлантические стремления, территориальную целостность и независимость…Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами – странами-членами НАТО!» – радовался секретарь СНБО.

В свою очередь, экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров у себя в «Facebook» высмеял хвастовство Данилова и отметил его беспросветную недалёкость.

«Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешевыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630-1650 гг., воспроизводящей более ранние античные источники. Это легко понять, прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды. И, по логике Данилова, море является не только не российским, но и не украинским, его надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье», – написал Азаров.