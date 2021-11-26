Секретарь СНБО Украины опровергает разведку и не видит угрозы нападения России

Новости Украины

В украинском руководстве не могут определиться, нападет ли Россия или нет. Так, еще несколько дней назад глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что атака может произойти в январе-феврале следующего года и даже показал карту, на которой якобы изображена дислокация российских войск вблизи украинских границ.

При этом, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» опроверг эту информацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы анализируем это, все систематизируем. Для нас нет никакой новости, и мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов, именно на 15 января. Не СНБО, а я, Алексей Данилов, как секретарь, ту ситуацию, которую мы анализируем», – заявил Данилов.

С Даниловым согласился беглый российский оппозиционер, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

«Крупномасштабного наступления, многотысячных группировок, батальонно-тактических групп на территории Украины в соответствии с этой картой, которая была опубликована 20 ноября на ресурсе Military Times вместе с интервью начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, еще с двумя инфографиками, этого варианта нет. Эта карта является ярким примером той самой пропагандистской войны, о которой говорил здесь господин Данилов… Это дезинформация», – считает Илларионов.