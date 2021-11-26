Секретарь СНБО Украины опровергает разведку и не видит угрозы нападения России

26.11.2021  09:35 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В украинском руководстве не могут определиться, нападет ли Россия или нет. Так, еще несколько дней назад глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью журналистам заявил, что атака может произойти в январе-феврале следующего года и даже показал карту, на которой якобы изображена дислокация российских войск вблизи украинских границ.

При этом, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» опроверг эту информацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском руководстве не могут определиться, нападет ли Россия или нет. Так, еще несколько...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы анализируем это, все систематизируем. Для нас нет никакой новости, и мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов, именно на 15 января. Не СНБО, а я, Алексей Данилов, как секретарь, ту ситуацию, которую мы анализируем», – заявил Данилов.

С Даниловым согласился беглый российский оппозиционер, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

«Крупномасштабного наступления, многотысячных группировок, батальонно-тактических групп на территории Украины в соответствии с этой картой, которая была опубликована 20 ноября на ресурсе Military Times вместе с интервью начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, еще с двумя инфографиками, этого варианта нет. Эта карта является ярким примером той самой пропагандистской войны, о которой говорил здесь господин Данилов… Это дезинформация», – считает Илларионов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть