Секретарь Совбеза Украины отверг любые перемирия с РФ
06.01.2023 11:15
(Мск) , Киев
Украина не пойдет ни на какое перемирие с Россией.
Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Данилов отверг любые предложения, в том числе поступившее от России накануне о рождественском перемирии.
«А кому они это перемирие предлагают, сами себе? Есть довольно простое решение – забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются к себе на Россию. Никаких переговоров мы с ними вести ни о каких перемириях – к нам это не имеет никакого отношения. Это наша земля и на нашей земле мы будем делать то, что посчитаем нужным», – заявил Данилов.
Спасибо!
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