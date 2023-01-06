Секретарь Совбеза Украины отверг любые перемирия с РФ

Максим Карпенко.  
06.01.2023 11:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не пойдет ни на какое перемирие с Россией.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не пойдет ни на какое перемирие с Россией. Об этом в эфире телеканала...

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Данилов отверг любые предложения, в том числе поступившее от России накануне о рождественском перемирии.

«А кому они это перемирие предлагают, сами себе? Есть довольно простое решение – забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются к себе на Россию. Никаких переговоров мы с ними вести ни о каких перемириях – к нам это не имеет никакого отношения. Это наша земля и на нашей земле мы будем делать то, что посчитаем нужным», – заявил Данилов.

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